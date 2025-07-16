Словакия просит отложить введение санкций против РФ

Причина в том, что остановка импорта энергоресурсов из России навредит экономике страны

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Словакия выступает за то, чтобы отложить голосование за принятие 18-го пакета санкций против РФ, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик также отметил, что Словакия никогда не поддержит инициативу Европейской комиссии по энергоресурсам, так как прекращение импорта российского газа нанесет урон словацкой экономике и снизит конкурентоспособность Европейского союза.

9 июля Словакия на уровне послов стран Европейского союза в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций сообщества против России.

Принятие новых санкций откладывается не первый раз. До этого 23 июня Венгрия и Словакия не позволили принять 18-й пакет санкций.



Ранее сообщалось, что около 20% топлива, используемого на реакторах американских АЭС, поступает из России.



Дарья Сайфиева