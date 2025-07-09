Словакия вновь заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

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Словакия на уровне послов стран Европейского союза в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций сообщества против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на TASR.

Это уже не первый случай, когда Словакия выражает свое несогласие с новыми антироссийскими мерами.

Согласно дипломатическим источникам в ЕС, компромисс по 18-му пакету санкций может быть найден в течение ближайших дней.

Как сообщают словацкие СМИ, правительство страны намерено накладывать вето на новые антироссийские санкции Евросоюза до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос о получении компенсаций для республики и минимизации негативных последствий, связанных с предложенным Еврокомиссией запретом на импорт газа из России с 1 января 2028 года.

Еще 23 июня Венгрия и Словакия не позволили принять 18-й пакет санкций.



Рената Валеева