Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

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Венгрия и Словакия не позволили принять 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Это решение было принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 23 июня, сообщил ТАСС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, что главной причиной их позиции стало намерение запретить странам ЕС, включая Венгрию и Словакию, покупать российский природный газ и нефть.

— Мы сделали это, чтобы защитить наши интересы, — подчеркнул он в интервью венгерским журналистам, которое транслировалось на телеканале М1.

Напомним, что новый пакет санкций, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, должен был включать запрет на использование поврежденных «Северных потоков», а также добавление в черный список банков и танкеров.

Анастасия Фартыгина