В Елабуге отменены массовые мероприятия из-за угрозы атаки беспилотников
Все массовые мероприятия в Елабужском муниципальном районе Татарстана отменены из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев в своем Telegram-канале.
— На основании текущей оперативной обстановки нами принимается решение об отмене массовых мероприятий, — написал Нуриев, подчеркнув, что главным приоритетом является безопасность граждан.
— Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги, — добавил глава района.
С 24 июня в Елабуге уже отменяли проведение массовых мероприятий в связи с усилением мер безопасности. Под отмену попали VII фестиваль «Летние вечера в Елабуге» под руководством Бориса Березовского и традиционная Спасская ярмарка.
15 июня Елабуга подверглась атаке вражескими беспилотниками. В результате уничтожения БПЛА обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, что привело к гибели двух человек и ранениям 12.
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