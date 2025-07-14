В Елабуге отменены массовые мероприятия из-за угрозы атаки беспилотников

Фото: Мария Зверева

Все массовые мероприятия в Елабужском муниципальном районе Татарстана отменены из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев в своем Telegram-канале.

— На основании текущей оперативной обстановки нами принимается решение об отмене массовых мероприятий, — написал Нуриев, подчеркнув, что главным приоритетом является безопасность граждан.

— Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги, — добавил глава района.

С 24 июня в Елабуге уже отменяли проведение массовых мероприятий в связи с усилением мер безопасности. Под отмену попали VII фестиваль «Летние вечера в Елабуге» под руководством Бориса Березовского и традиционная Спасская ярмарка.

15 июня Елабуга подверглась атаке вражескими беспилотниками. В результате уничтожения БПЛА обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, что привело к гибели двух человек и ранениям 12.

Рената Валеева