В больнице скончался второй пострадавший от атаки беспилотника в Елабужском районе

Число погибших в Елабужском районе Татарстана возросло до двух человек, сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Один из пострадавших скончался в больнице в результате травм, полученных после того, как обломки сбитого беспилотника упали на контрольно-пропускной пункт предприятия в Елабужском районе.

Напомним, что при уничтожении дрона его обломки упали на КПП автомобильного завода. Сразу на месте погиб один рабочий предприятия, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Семерых пострадавших в тяжелом и средней тяжести состоянии доставили в больницу скорой помощи Набережных Челнов, еще двоих госпитализировали в Елабужскую районную больницу.

На данный момент в больницах находятся шесть пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане: один в тяжелом состоянии, другие — в средней степени тяжести.

