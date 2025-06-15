Минниханов прокомментировал атаку БПЛА на Татарстан: один человек погиб, 13 пострадали

При ликвидации обломки аппарата упали на здание автомобильного завода в Елабужском районе

Фото: Динар Фатыхов

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал произошедшую атаку БПЛА на территорию региона. Соответствующее заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

— Сегодня была совершена очередная атака вражескими беспилотниками на территорию Республики Татарстан, — написал Минниханов.

По его словам, при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате инцидента погиб рабочий, еще 13 человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Возникший на месте пожар был оперативно ликвидирован соответствующими службами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий киевский режим, с которым борется наша страна, — заявил глава республики.

Минниханов выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

— Несмотря на попытку посеять страх и панику, в республике все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности, — заверил он.

Ранее в Татарстане объявили режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для воздушных гаваней Казани и Нижнекамска. В республике с 06.26 по мск действовал режим «Беспилотная опасность».

Рената Валеева