В Елабуге отменены массовые мероприятия из-за усиления мер безопасности

Фото: Артем Дергунов

В Елабуге принято решение об отмене проведения массовых мероприятий в связи с усилением мер безопасности. Под отмену попали VII фестиваль «Летние вечера в Елабуге» под руководством Бориса Березовского и традиционная Спасская ярмарка. Информацию подтвердила «Челнинским известиям» советник мэра Елабуги, директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

— К сожалению, в текущей ситуации мы вынуждены пойти на эту меру ради безопасности жителей и гостей города, — сообщила Гульзада Руденко.

Решение об отмене мероприятий напрямую связано с трагическими событиями, произошедшими 15 июня. Напомним, в этот день Елабуга подверглась атаке вражескими беспилотниками. В результате уничтожения БПЛА обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, что привело к гибели двух человек и ранениям 12.

VII фестиваль «Летние вечера в Елабуге», запланированный на период с 10 по 13 июля, является культурным событием, привлекающим ценителей классической музыки со всей страны. Спасская ярмарка, традиционно проходящая с 31 июля по 3 августа, — одно из крупнейших событий народных промыслов в России.

Стоит отметить, что оба мероприятия уже были отменены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Рената Валеева