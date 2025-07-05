Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» двум казанским компаниям
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении республиканского почетного звания «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.» двум ключевым предприятиям Казани.
Высокая награда присуждена за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы суровых испытаний.
Почетного звания удостоены:
- Филиал акционерного общества «Сетевая компания» — «Казанские электрические сети»;
- Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова.
8 мая Минниханов объявил, что компания «Татнефть» получила звание «Предприятие трудовой доблести 1941—1945 гг.».
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