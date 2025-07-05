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Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» двум казанским компаниям

11:31, 05.07.2025
Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» двум казанским компаниям
Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении республиканского почетного звания «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.» двум ключевым предприятиям Казани.

Высокая награда присуждена за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы суровых испытаний.

Почетного звания удостоены:

  • Филиал акционерного общества «Сетевая компания» — «Казанские электрические сети»;
  • Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

8 мая Минниханов объявил, что компания «Татнефть» получила звание «Предприятие трудовой доблести 1941—1945 гг.».

Рената Валеева

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