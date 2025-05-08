«Татнефть» получила звание «Предприятие трудовой доблести 1941–1945 гг.»

Фото: Максим Платонов

На торжественном концерте в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, посвященном Дню Победы, раис Татарстана Рустам Минниханов объявил, что компания «Татнефть» получила звание «Предприятие трудовой доблести 1941–1945 гг.».

— Двадцать два завода республики носят это звание. Сегодня «Татнефть» имени Шашина удостоена этого почетного звания за самоотверженность работников во время войны. Память о героическом труде жителей республики навсегда останется в истории страны, — сказал Минниханов.

В этом году в России отмечают 80-летие Победы. Также по решению президента Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Недавно Минниханов вручил награды ветеранам войны и подчеркнул, что вклад каждого из них важен для современной России.

Анастасия Фартыгина