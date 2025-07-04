В аэропортах Казань и Нижнекамск сняты ограничения на прием и выпуск судов

Воздушные гавани работают в штатном режиме

Фото: Мария Зверева

В аэропортах Казань и Нижнекамск сняты ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Ограничения сняли в 12.43. Аэропорты работают в штатном режиме.

Аэропорты были закрыты после того, как в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотных воздушных средств. В воздушных гаванях ввели режим «Ковер», запрещающий прием и выпуск самолетов.



Ранее сообщалось, что в Альметьевском районе объявлена угроза атаки БПЛА. Активирована система оповещения населения. На данный момент жители могут покинуть укрытия, но им рекомендуется оставаться рядом с защитными сооружениями и ограничить передвижение без необходимости.



Дарья Сайфиева