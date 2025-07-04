В Альметьевске активированы системы оповещения об угрозе

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Альметьевске сегодня были задействованы системы оповещения из-за возникшей угрозы. На данный момент жители могут покинуть укрытия, но им рекомендуется оставаться рядом с защитными сооружениями и ограничить передвижение без необходимости.

— Ситуация находится под постоянным контролем, все службы приведены в состояние повышенной готовности и работают в штатном режиме, — сообщили местные власти. Жителям настоятельно советуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее сообщалось, что в районе объявлена угроза атаки БПЛА.

Анастасия Фартыгина