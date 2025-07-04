В Альметьевске активированы системы оповещения об угрозе
В Альметьевске сегодня были задействованы системы оповещения из-за возникшей угрозы. На данный момент жители могут покинуть укрытия, но им рекомендуется оставаться рядом с защитными сооружениями и ограничить передвижение без необходимости.
— Ситуация находится под постоянным контролем, все службы приведены в состояние повышенной готовности и работают в штатном режиме, — сообщили местные власти. Жителям настоятельно советуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Ранее сообщалось, что в районе объявлена угроза атаки БПЛА.
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