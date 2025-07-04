В Альметьевске объявлена угроза атаки БПЛА
В Альметьевске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в администрации района.
Жителям рекомендуется оставаться в безопасности и укрыться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые.
Если вы находитесь на улице, лучше всего зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие. Все экстренные службы находятся в полной готовности для реагирования на ситуацию.
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