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В Альметьевске объявлена угроза атаки БПЛА

08:10, 04.07.2025

В Альметьевске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в администрации района.

Жителям рекомендуется оставаться в безопасности и укрыться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые.

Если вы находитесь на улице, лучше всего зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие. Все экстренные службы находятся в полной готовности для реагирования на ситуацию.

Анастасия Фартыгина

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