В аэропорту Казани ввели режим «Ковер»
В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотных воздушных средств. В аэропорту Казани объявили режим «Ковер», запрещающий прием и выпуск самолетов. Информация об этом появилась в приложении МЧС.
Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Казани.
— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это является приоритетом, — подчеркнули в Росавиации.
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