В аэропорту Казани ввели режим «Ковер»

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотных воздушных средств. В аэропорту Казани объявили режим «Ковер», запрещающий прием и выпуск самолетов. Информация об этом появилась в приложении МЧС.

Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Казани.

— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это является приоритетом, — подчеркнули в Росавиации.

