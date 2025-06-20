Глава ФНС призвал создать в России легальную инфраструктуру для продажи криптовалют

Фото: Максим Платонов

Нужно создать в России собственную легальную инфраструктуру для продажи криптовалюты. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров.

В целом в России создается все больше условий для урегулирования рынка криптовалют. Так, два дня назад компания «Силовые системы» объявила о создании закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Финам — криптозавод 1.0», который будет управляться УК «Финам менеджмент». Этот фонд стал первым в России обеспеченным активами в области добычи криптовалют с использованием электроэнергии, получаемой из природного газа.



Реальное время / realnoevremya.ru

А в начале июня Мосбиржа начала расчет и публикацию нового индекса — биткоина, расчет теперь происходит ежедневно в 12.30. Эксперты считают, что это событие упростит процедуру банкротства и международные платежи. Однако масштабных изменений сразу после нововведения не произойдет, необходимо дождаться следующих действий.

Елизавета Пуншева