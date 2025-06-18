В России запустили первый инвестфонд для майнинга криптовалют

Фото: Максим Платонов

Компания «Силовые системы» объявила о создании закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Финам — криптозавод 1.0», который будет управляться УК «Финам менеджмент». Этот фонд стал первым в России обеспеченным активами в области добычи криптовалют с использованием электроэнергии, получаемой из природного газа. Об этом сообщили «Ведомости».

Фонд предназначен для квалифицированных инвесторов и позволит им стать совладельцами действующего бизнеса по майнингу. Он будет приобретать газопоршневые установки и необходимое оборудование для добычи криптовалюты.

Как пояснил директор по развитию «Силовых систем» Игорь Шибаев, «это оборудование, площадка для размещения и контракт на получение газа будут выступать активами фонда», что необходимо для добычи биткоина и получения прибыли от его продажи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Начальный капитал фонда составляет 850 млн рублей, а минимальная сумма инвестиций — 5 млн рублей. Ожидаемая доходность составляет 49% годовых с ежеквартальными выплатами в размере 10%. Инвесторы смогут отслеживать работу заводов через онлайн-доступ к аналитике и видеонаблюдению.

Президент «Финама» Владислав Кочетков подчеркнул растущий интерес к финансовым инструментам, связанным с майнингом и криптовалютами, подчеркивая, что этот ЗПИФ представляет собой готовое решение для тех, кто видит перспективы в этой сфере.

Согласно новому Федеральному закону «О майнинге», принятому в ноябре 2024 года, легальная добыча криптовалюты признана составной частью оборота, что создает дополнительные возможности для инвесторов и операторов майнинговой инфраструктуры.

Накануне московская биржа начала рассчитывать индекс биткоина.



Анастасия Фартыгина