Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США. Это будет компенсацией за военную помощь, которую Штаты оказали Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским сказал: «Мы достигнем большого соглашения, Украина больше не вернется к войне». Также он заявил, что сделка по редкоземельным металлам — «очень справедливая», но предупредил Зеленского, что придется идти на компромиссы.

Также Зеленский сказал, что прекращение огня «не сработает», и добавил, что этого они никогда не примут. Он также заявил, что соглашение по редкоземельным металлам — это еще не все. Трамп посоветовал Зеленскому прекратить конфликт, так как этого хочет Россия.

Трамп выразил надежду, что США не придется отправлять много оружия на Украину, но поставки будут. Зеленский призвал США дать гарантии Британии и Франции для введения миротворцев, подтвердив, что без американских гарантий европейцы не хотят вводить войска. Ранее Трамп уже отказывался это делать.

На вопрос о том, посредник ли Трамп между Украиной и Россией или на стороне Украины, Трамп дал понять, что он посредник и не хочет занимать чью-либо сторону. Он заявил, что провел разговор с Путиным недавно и они хорошо поговорили, идут к соглашению.

На вопрос о гарантиях безопасности Украине Трамп ответил: «Дайте мне сначала заключить сделку». Он также сказал, что разговаривал с Путиным, и тот готов заключить соглашение.

Во время встречи с Зеленским Трамп заявил:

У меня были превосходные контакты с президентом Путиным. Мы начали прорабатывать параметры сделки, и я думаю, что она возможна. Тысячи солдат погибают с обеих сторон. Мы хотим, чтобы это прекратилось, и чтобы деньги пошли на восстановление.

Мы не ждем с нетерпением отправки большого количества вооружений. Мы с нетерпением ждем окончания войны, чтобы мы смогли заниматься другими вещами.

Также Трамп заявил Зеленскому, что у Украины «большие проблемы» в конфликте с Россией: «Я знаю, что вы не выигрываете». Он сказал, что они дали $350 млрд, и Украина должна быть благодарной. Либо они делают эту сделку, либо Украина из нее выходит.

Трамп сказал Зеленскому: «Вы не имеете права нам ничего диктовать. Вы теперь не в очень выгодной позиции. У вас нет карт на руках. Пусть люди посмотрят этот разговор и услышат». И добавил: «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас».

Когда Зеленский спросил, что будет, если Россия не будет придерживаться мира, Трамп ответил: «А что, если вам на голову сейчас упадет бомба?» Он также заявил Зеленскому, что тот «играет с жизнями миллионов людей» и рискует развязать третью мировую войну.

