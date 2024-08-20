Суяргулов против Дорошкевича: в кассации отменен отказ судов в «раскулачивании» казанского полковника

Фото: Ирина Плотникова

Неожиданное решение по делу экс-начальника казанского отдела полиции «Зареченский» Тараса Дорошкевича сегодня вынесли в Самаре. Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих инстанций, которые отказали двум прокурорам Татарстана в «раскулачивании» полковника и членов его семьи на 25 миллионов рублей. Материалы вернутся на пересмотр в Приволжский суд Казани, сообщают источники «Реального времени».



Напомним, еще в феврале 2023-го в районном суде Казани стартовал процесс по иску «Прокурор РТ против семьи ВИП-полицейского». Илдус Нафиков (ныне глава надзорного ведомства в Марий Эл) обвинил Дорошкевича в приобретении членами его семьи имущества на 25,6 млн рублей на «нетрудовые» доходы в 2020–2022 годах. Речь в иске шла о земельном участке 552 «квадрата» с жилым домом в 234 «квадрата» в Приволжском районе Казани, а также пяти автомобилях. Истец просил забрать дом с участком и автомобили BMW X5 и BMW X6 в доход государства, а также взыскать с Дорошкевичей 6,5 млн рублей за три другие, уже проданные машины.

В ноябре 2023-го Приволжский райсуд Казани признал этот иск необоснованным, указав, что «полученные семьей Тараса Дорошкевича доходы за рассматриваемый период не превысили понесенные расходы». Одним из доводов в пользу такого решения стали не обжалованные силовиками расписки почти 9 млн рублей.

Альберт Суяргулов обжаловал отказ в «раскулачивании» в Верховном суде Татарстана и Шестом КСОЮ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Апелляционное представление на данное решение ушло за подписью нового прокурора республики Альберта Суяргулова. Его позицию поддержало и МВД Татарстана как бывший работодатель главного ответчика. Однако в марте 2024-го тройка судей Верховного суда Татарстана отклонила доводы прокуратуры, признав отказное решение по иску законным и обоснованным.

В частности, были отвергнуты ссылки прокуратуры о сомнительности договора беспроцентного займа сроком на три года, согласно которому в феврале 2022-го бизнесмен Марк Шагеев одолжил безработному студенту энергетического колледжа Глебу Дорошкевичу аж 5 миллионов рублей, причем заключил эту сделку в здании ОП «Зареченский», которым на тот момент руководил отец заемщика...

Прокуратура опиралась на материалы ФСБ, согласно которым в день заключения указанного договора Шагеев отдел полиции не посещал, а номер его мобильного в данной зоне не фиксировался. Но и этот аргумент апелляционную инстанцию не убедил.

Сегодня в Самаре состоялось рассмотрение кассационного представления Альберта Суяргулова на постановление районного и Верховного суда Татарстана по данному делу. Результатом заседания стала отмена двух этих решений.

В своем представлении прокурор Татарстана указывал на одностороннюю оценку судами доказательств по делу и отсутствие мотивировки, по которым доводы его подчиненных были отвергнуты. Тогда как ответчики, по мнению Суяргулова, не представили относимых, допустимых, достоверных и достаточных доказательств в подтверждение законности происхождения денежных средств, которые пошли на покупку спорного имущества.

Также в представлении напоминалось — одной из стороной сделок с семьей Дорошкевича выступала бизнес-леди Альбина Иванова, в отношении которой в ОП «Зареченский» неоднократно поступали заявления о привлечении к ответственности за аферы, но хода им не давали. В ходе прокурорской проверки данный факт стал основанием для привлечения Дорошкевича как начальника указанного дела к дисциплинарной ответственности за неурегулированный конфликт интересов. Сама же Иванова в данный момент находится на скамье подсудимых по обвинению в семи эпизодах афер с ущербом свыше 22 млн рублей.

Ирина Плотникова