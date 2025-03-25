Россия и США готовят еще одно совместное заявление по итогам переговоров

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Москва и Вашингтон продолжают конструктивную работу, сообщили в пресс-службе Кремля. В ближайшее время ожидается публикация нового согласованного заявления.

— Российская и американская стороны в рамках имеющихся контактов продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также сегодня США и Россия достигли важного соглашения о безопасном судоходстве в Черном море. Соглашение включает исключение применения силы и предотвращение использования коммерческих судов в военных целях.

Напомним, что 18 марта, между лидерами России и США состоялся телефонный разговор. Одной из ключевых тем беседы стало предложение Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал команду российским военным о ее реализации. Российская сторона также подчеркнула необходимость контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине.

Владимир Путин позже не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.



Анастасия Фартыгина