Россия и США договорились о безопасности судоходства в Черном море

Фото: Маргарита Головатенко

США и Россия достигли важного соглашения о безопасном судоходстве в Черном море. Об этом сообщили в Белом доме после встречи представителей двух стран в Эр-Рияде. Соглашение включает исключение применения силы и предотвращение использования коммерческих судов в военных целях.



— США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море, — говорится в заявлении.

Это решение призвано снизить напряженность в регионе и улучшить условия для навигации.

Кроме того, стороны обсудили восстановление доступа России к мировым рынкам для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Белый дом заявил, что США намерены помочь России в этом процессе, а также содействовать доступу к портам и платежным системам.

В Кремле сообщили, что вступление договоренностей в силу зависит от ряда условий со стороны США, включая снятие санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, подключение их к SWIFT, снятие ограничений на торговое финансирование, снятие санкций с экспортеров продовольствия и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний и доступ к портам для российских судов.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Также было затронуто важное направление — меры по запрету ударов по энергетическим объектам как России, так и Украины. В этом контексте глава делегации Украины Рустем Умеров подтвердил, что стороны продолжают работать над достижением «устойчивого и прочного мира».

Согласно информации от американской разведки, США считают, что Россия владеет инициативой в конфликте на Украине и движется к выгодным условиям для урегулирования. Это подтверждает актуальность обсуждаемых вопросов на встрече.



Анастасия Фартыгина