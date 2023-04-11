Госдума внесла поправки в закон о военнообязанных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки, сообщает «РИА Новости».

— Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, — отмечается в документе.

Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки.

— При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах, — сообщается в тексте поправки.

Также была одобрена поправка, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке.

Фото: duma.gov.ru

— Неявка без уважительной причины гражданином, состоящим на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки в виде... ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, — говорится в тексте.

Накануне председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что создание единого реестра военнообязанных позволит сделать всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. По его словам, таким образом «Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов