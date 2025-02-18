Госдума рассмотрит законопроект об освобождении участников СВО от срочной службы

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы работают над поправками в законодательство, предусматривающими освобождение от призыва на срочную военную службу граждан, добровольно заключивших контракт с Минобороны и прослуживших не менее шести месяцев в зоне СВО. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

— Начало СВО значительно усовершенствовало военный пакет, принято более 120 законов. Но нам еще предстоит решить ряд проблем: это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее 6 месяцев воевали в ходе специальной военной операции, — подчеркнул Картаполов.

По словам главы комитета, также необходимо урегулировать вопрос о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам отражения нападения на Курскую область. Помимо этого, планируется предусмотреть право для членов семей военнослужащих, участвующих в СВО, на бесплатный проезд к месту нахождения бойца в случае его ранения, контузии или травмы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Картаполов отметил, что, предположительно, законопроект будет внесен правительством РФ, и выразил надежду на его принятие в ходе весенней сессии.

— Те, кто добровольно подписал контракт с Министерством обороны, но раньше не проходил службу в рядах Вооруженных сил, и те, кто провел в зоне боевых действий не менее шести месяцев, по нашему мнению, имеют полное право не быть призванными на службу. Мы считаем, что это абсолютно справедливо, и продолжаем с коллегами работу в этом направлении, — заключил Картаполов.

Напомним, в Госдуме обсуждают поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые могут дать призывным комиссиям право пересматривать ранее принятые решения, в том числе об отсрочке от призыва.

Рената Валеева