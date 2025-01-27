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Правительство одобрило законопроект о переносе неисполненного призыва на год

12:57, 27.01.2025
Правительство одобрило законопроект о переносе неисполненного призыва на год
Фото: Ринат Назметдинов

Правительство поддержало законопроект, который предусматривает перенос неисполненного решения о призыве на военную службу на следующие призывные периоды в течение одного года. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Суть поправок заключается в том, что если решение о призыве на военную службу не было исполнено в текущий призывной период, то оно будет подлежать исполнению в следующие призывные периоды в течение одного года с момента принятия этого решения.

Ранее, если призывник не являлся по повестке в течение одного призыва, то решение о его призыве могло терять силу.

24 января депутаты внесли законопроект, предусматривающий освобождение добровольцев — участников СВО от призыва на срочную военную службу.

Рената Валеева

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