Правительство одобрило законопроект о переносе неисполненного призыва на год

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство поддержало законопроект, который предусматривает перенос неисполненного решения о призыве на военную службу на следующие призывные периоды в течение одного года. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Суть поправок заключается в том, что если решение о призыве на военную службу не было исполнено в текущий призывной период, то оно будет подлежать исполнению в следующие призывные периоды в течение одного года с момента принятия этого решения.

Ранее, если призывник не являлся по повестке в течение одного призыва, то решение о его призыве могло терять силу.

24 января депутаты внесли законопроект, предусматривающий освобождение добровольцев — участников СВО от призыва на срочную военную службу.

Рената Валеева