Бородавко считает, что конфликт Большунова и Устюгова подогревает интерес к лыжным гонкам

Фото: Динар Фатыхов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не видит ничего негативного в конфликте между олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым, произошедшем на чемпионате России в Казани. Об этом сообщили в РИА «Новости».



— Это подогревает интерес. Все говорили об этом, спорили, что опять Большунов сойдется с Устюговым, опять будут разборки. Я ничего в этом плохого не вижу, если не нарушаются правила и все это не переходит за грань разумного. Общественность они всколыхнули после спринта, — сказал Бородавко.

Напомним, организаторы чемпионата России по лыжным гонкам объяснили причины вынесения предупреждения Александру Большунову за нарушение правил соревнований в дисциплине «Классический стиль — спринт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Александр Большунов получил предупреждение по той же причине: также перестроился на лыжню Устюгова, наехал на его лыжи, — заявили организаторы.

Позже трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выразил возмущение судейством во время спринтерской гонки, где он не смог выйти в финал. А также спортсмен не оставил без внимания инцидент в полуфинале спринта, где у него произошла стычка с Сергеем Устюговым.

