Организаторы рассказали о нарушениях Большунова на ЧР по лыжным гонкам

Фото: Динар Фатыхов

Организаторы Чемпионата России по лыжным гонкам объяснили причины вынесения предупреждения Александру Большунову за нарушение правил соревнований в дисциплине «Классический стиль — спринт».

По словам представителей жюри, Большунов во время забега перестроился на лыжню Сергея Устюгова и наехал на его лыжи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Александр Большунов получил предупреждение по той же причине: также перестроился на лыжню Устюгова, наехал на его лыжи, — заявили организаторы.

Несмотря на нарушение, Большунов остался на своем месте, так как не получил преимущества от своего действия, а Устюгов в итоге занял первое место. При этом, подчеркнули организаторы, Большунов не явился на заседание жюри после финиша, так как уже уехал в гостиницу.



Анастасия Фартыгина