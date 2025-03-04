Организаторы рассказали о нарушениях Большунова на ЧР по лыжным гонкам
Организаторы Чемпионата России по лыжным гонкам объяснили причины вынесения предупреждения Александру Большунову за нарушение правил соревнований в дисциплине «Классический стиль — спринт».
По словам представителей жюри, Большунов во время забега перестроился на лыжню Сергея Устюгова и наехал на его лыжи.
— Александр Большунов получил предупреждение по той же причине: также перестроился на лыжню Устюгова, наехал на его лыжи, — заявили организаторы.
Несмотря на нарушение, Большунов остался на своем месте, так как не получил преимущества от своего действия, а Устюгов в итоге занял первое место. При этом, подчеркнули организаторы, Большунов не явился на заседание жюри после финиша, так как уже уехал в гостиницу.
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