«Никто не бил»: Большунов объяснил победу в Казани отсутствием ударов палкой

Фото: Максим Платонов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, выигравший гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате России в Казани, связал свой успех с отсутствием помех со стороны соперников, а также выразил возмущение судейством во время спринтерской гонки, где он не смог выйти в финал. Об этом пишет РИА «Новости».

— Сегодня получилось выиграть, сегодня никто не бил палкой меня по мышце, было легче побеждать. На прошлом спринте удар был, рассечение, есть прокол в мышце. Но как бы там ни было, мне было проще сегодня. Никто палками в спину не бил, — заявил Большунов журналистам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спортсмен не оставил без внимания инцидент в полуфинале спринта, где у него произошла стычка с Сергеем Устюговым.

— А как тут не выйдешь злым на гонку? Тебя просто берут и убирают с финала. Это неправильно. Потому что, по международным правилам, тот человек, который ударяет и попадает по спортсмену, — дисквалификация и отстранение на неопределенное количество гонок, но у нас этого не было. Дали желтую карточку кому? Большунову! Если бы на месте Устюгова был бы Большунов, что сделали бы? Дисквалифицировали, дали желтую карточку и отстранили на полгода. Это не Большунов, поэтому спасибо! — сказал спортсмен.

Напомним, во вторник во время полуфинального забега в спринте между Большуновым и Устюговым произошла контактная борьба, а затем стычка. Большунов был оштрафован за наезд на лыжи соперника при перестроении на лыжню. Устюгов, победивший в итоге в спринте, ограничился устным предупреждением. Большунов считает, что к нему применили несправедливое наказание, а инцидент с Устюговым заслуживал более строгого наказания по международным правилам.

Рената Валеева