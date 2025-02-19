Российский президент выразил желание встретиться с Трампом

Российский президент Владимир Путин заявил, что пока неизвестно, когда состоится встреча с главой США Дональдом Трампом. На это нужна подготовка, сказал он журналистамм.

— Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу, — сообщил Путин.

Накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, в которых приняли участие Сергей Лавров, Марко Рубио и другие высокопоставленные представители обеих стран. Делегации договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине и механизма консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. По данным Fox News, на встрече согласовали трехэтапный мирный план по Украине, однако позднее Сергей Лавров заявил, что это фейк.

Елизавета Пуншева