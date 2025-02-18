В Эр-Рияде стартовали переговоры российской и американской делегаций

Фото: Реальное время

В Эр-Рияде начались переговоры между делегациями России и США. Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встречу прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют:

госсекретарь Марко Рубио;

советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц;

спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ушаков уточнил, что к российским представителям также присоединится глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев для обсуждения экономических вопросов.

Ранее Дмитриев сообщил, что провел встречи с членами команды Дональда Трампа в Эр-Рияде и высоко оценил работу президента в решении проблем. Дмитриев призвал делегации найти лучшее решение для мирового сообщества.

Анастасия Фартыгина