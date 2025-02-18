В Эр-Рияде стартовали переговоры российской и американской делегаций
В Эр-Рияде начались переговоры между делегациями России и США. Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На встречу прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют:
- госсекретарь Марко Рубио;
- советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц;
- спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Ушаков уточнил, что к российским представителям также присоединится глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев для обсуждения экономических вопросов.
Ранее Дмитриев сообщил, что провел встречи с членами команды Дональда Трампа в Эр-Рияде и высоко оценил работу президента в решении проблем. Дмитриев призвал делегации найти лучшее решение для мирового сообщества.
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