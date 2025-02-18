Fox News: Россия и США согласовали трехэтапный мирный план по Украине
По информации Fox News, Россия и США разработали трехэтапный мирный план по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
План был согласован в ходе переговоров, прошедших в Эр-Рияде, между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, помощником президента России Юрием Ушаковым, госсекретарем США Марко Рубио, помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась 4,5 часа.
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