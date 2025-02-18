Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по конфликту на Украине

В Эр-Рияде завершились переговоры между делегациями США и России. Российскую делегацию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По данным Госдепартамента США, Лавров и Рубио договорились о будущем сотрудничестве по вопросам, представляющим общий геополитический интерес.

Агентство «Рейтер» сообщает, что по итогам встречи стороны договорились о следующем:

сотрудничество в вопросах экономических возможностей, связанных с потенциальным урегулированием на Украине;

назначение команд на высоком уровне для работы по украинскому урегулированию;

создание механизма консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях между США и Россией.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны провели «серьезный разговор по всем вопросам» и выразили заинтересованность в продвижении двусторонних отношений. Оценивая итоги переговоров, Ушаков заявил: «Неплохо, по-моему. Неплохо».

Рената Валеева