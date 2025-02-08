В России упали продажи книг Нила Геймана на фоне скандала о сексуализированном насилии

Продажи книг британского писателя Нила Геймана в России снизились на 10% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: Екатерина Петрова

Продажи книг британского писателя Нила Геймана в России снизились на 10% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом газете «Известия» сообщили представители федеральной сети книжных магазинов «Читай-город». Наибольшей популярностью у российских читателей продолжает пользоваться «Коралина», которая в 2024 году заняла 25-е место в общем топ-100 и третье в категории детской литературы. Однако интерес к автору начал угасать на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, прозвучавших летом 2024 года и вновь оказавшихся в центре внимания в начале 2025-го.

Нил Гейман — один из самых известных писателей в жанре фэнтези и графической прозы. Его книги «Американские боги», «Звездная пыль», «Песочный человек» и «Благие знамения» разошлись миллионными тиражами, а экранизации принесли ему еще большую известность. Несмотря на то, что с 2022 года писатель официально не сотрудничает с российскими издательствами, его книги продолжают продаваться в рамках действующих контрактов. Однако грянувший скандал поставил под вопрос не только дальнейшие издания, но и существующие проекты, связанные с его произведениями.

Обвинения в адрес Геймана начали звучать в 2024 году, когда несколько женщин заявили о принуждении к «травматичным и унизительным» действиям без их согласия. Журналисты провели собственное расследование, и в январе 2025 года в New York Magazine вышла статья с подробными свидетельствами восьми женщин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Одной из ключевых фигур в этом деле стала Скарлетт Павлович, которая работала няней в доме Геймана и его супруги, писательницы и музыканта Аманды Палмер. По ее словам, в 2020 году писатель воспользовался ее положением и принудил к сексуальным контактам. Она также утверждает, что Палмер знала о многочисленных жалобах на мужа, но не предпринимала никаких действий. В начале февраля 2025 года Павлович подала иск в федеральный суд Висконсина, а вскоре после этого издательство Dark Horse Comics объявило о прекращении сотрудничества с Гейманом и отменило выпуск комикса «Дети Ананси».

Последствия скандала не ограничились судебным разбирательством. Несколько британских театров отказались от постановок по его произведениям, проект третьего сезона сериала «Благие знамения» был свернут, а Netflix объявил, что второй сезон «Песочного человека» станет последним. Несмотря на то, что Гейман отвергает все обвинения и утверждает, что любые отношения были по обоюдному согласию, его карьера оказалась под серьезным ударом.

Реальное время / realnoevremya.ru

В России книги писателя все еще можно найти на прилавках, однако издатели заняли осторожную позицию. В издательстве АСТ отметили, что пока ни одно из обвинений не подтверждено в судебном порядке, они продолжают выполнять обязательства по уже заключенным контрактам. При этом решение о дальнейшем знакомстве с творчеством автора оставляют за читателями. В цифровом сегменте самым популярным произведением остается аудиоверсия «Благих знамений», однако заметного роста спроса не наблюдается.

Российские поклонники Геймана разделились во мнениях. Одни уверены, что необходимо отделять творчество от личности автора и продолжать чтение его книг независимо от обвинений. Другие считают происходящее серьезным репутационным ударом, который поставил под вопрос не только будущее писателя, но и судьбу его самых известных произведений. В любом случае имя Нила Геймана в ближайшие годы, скорее всего, будет звучать не в контексте литературных успехов, а в связи с судебными разбирательствами и дискуссиями вокруг этичности его творчества.

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Екатерина Петрова