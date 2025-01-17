Нил Гейман отверг обвинения в насилии по отношению к женщинам

Гейман категорически отвергает все обвинения, утверждая, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия партнера

Британский писатель Нил Гейман оказался в центре громкого скандала после публикации статьи в журнале New York Magazine. В материале приводятся свидетельства нескольких женщин, которые обвинили автора в сексуальном насилии и недопустимом поведении. Сам Гейман категорически отвергает все обвинения, утверждая, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия партнера.

Обвинения впервые прозвучали в июле 2023 года в подкасте британской медиакомпании Tortoise, где две женщины рассказали о сексуальном насилии со стороны Геймана. Одна из них заявила, что автор совершил над ней насильственные действия, когда ей было 22 года и она работала няней в его доме в Новой Зеландии. Позже еще одна женщина, которая работала у Геймана в США, обвинила его в оказании давления на нее с целью вступления в интимные отношения. Она утверждала, что за молчание ей выплатили 275 тыс. долларов и заставили подписать соглашение о неразглашении.

Последняя волна обвинений началась с расследования New York Magazine, в котором были опрошены восемь женщин, шесть из которых выступили с рассказами публично. Среди них оказались бывшие партнерши Геймана, утверждающие, что он склонял их к участию в БДСМ-практиках, на которые они не давали согласия. Две женщины, которые работали в доме писателя, заявили, что ощущали давление из-за своей зависимости от работодателя.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ответ на обвинения Гейман опубликовал заявление на своем сайте, подчеркнув, что считает все свои прошлые отношения полностью добровольными. «Я далеко не идеальный человек, но никогда не вступал в несанкционированные сексуальные контакты», — пишет он. При этом он отметил, что мог быть «эмоционально недоступным, эгоистичным и недостаточно внимательным» в отношениях.

Мнения экспертов разошлись. Некоторые считают, что действия Геймана должны повлечь за собой лишение его литературных наград. Однако представители издательств заняли осторожную позицию. W.W. Norton, HarperCollins и Marvel заявили, что не планируют дальнейших проектов с писателем. Dark Horse Comics готовит официальное заявление.

Скандал уже отразился на карьере Геймана. Netflix приостановил производство сериала «Детективы с того света», а Disney прекратил работу над адаптацией книги «История с кладбищем». Также под вопросом остается завершение третьего сезона «Благих знамений».

Сами женщины, которые выступили с обвинениями, отмечают разочарование «тишиной» литературного сообщества. Некоторые из них подчеркивают, что Гейман использовал свое положение для манипуляций. «Его книги были приманкой, а встречи с фанатами — охотничьими угодьями», — заявила одна из обвинительниц.

На фоне скандала магазины и читатели принимают неоднозначные решения. Одни убирают книги с полок, другие продолжают продажу, оставляя выбор за покупателями. Реакция коллег Геймана также поляризована: одни открыто осуждают писателя, другие предпочитают сохранять молчание.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова