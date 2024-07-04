Британского писателя Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии

Знаменитого автора комиксов «Песочный человек» и романов «Благие знамения» и «Американские боги» Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии. Писатель отрицает обвинения, выдвинутые против него двумя женщинами, с которыми он состоял в отношениях.

По словам женщин, Гейман практиковал с ними «жесткий и унизительный секс», на который они не всегда давали согласие. Одна из женщин, 23-летняя Скарлетт, работала у Геймана няней и сидела с его ребенком. Она утверждает, что писатель домогался ее в феврале 2022 года, через несколько часов после их первой встречи, когда они были в ванне в его доме в Новой Зеландии. Гейман заявил, что их взаимодействие в течение трех недель было взаимно согласованным.

Скарлетт утверждает, что в течение их отношений Гейман также подвергал ее насилию, совершая «жесткие и унизительные сексуальные акты» без ее согласия. В одном из инцидентов боль была настолько сильной, что женщина потеряла сознание. Когда она попросила его остановиться, Гейман якобы ответил смехом и сказал, что она должна быть наказана, и использовал для этого ремень.

Вторая женщина, известная как К., утверждает, что познакомилась с Гейманом в 2003 году на книжной ярмарке во Флориде. Тогда ей было 18 лет. У них начались романтические отношения через два года, когда К. исполнилось 20, а писателю было за сорок. К. утверждает, что во время их отношений она подвергалась жесткому и болезненному сексу, который ей не нравился и которого она не желала. Один из инцидентов произошел, когда молодая женщина страдала от инфекции мочевых путей, что привело к сильной боли. Гейман отверг ее обвинения.

К. не подавала заявление в полицию, тогда как Скарлетт обратилась в полицию Новой Зеландии в октябре 2022 года. Полиция Новой Зеландии подтвердила, что ведет расследование, и заявила, что предприняла «ряд попыток поговорить с ключевыми лицами».

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Екатерина Петрова