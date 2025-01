Британского писателя Нила Геймана обвинили в новых случаях сексуального насилия

На этот раз восемь женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии

Знаменитый писатель Нил Гейман, автор культовых произведений «Американские боги», «Благие знамения» и «Песочный человек», снова оказался в центре скандала. На этот раз восемь женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Их заявления стали основой для статьи Лайлы Шапиро в журнале New York Magazine, опубликованной под провокационным заголовком «There Is No Safe Word» («Безопасного слова нет»).

Это не первый раз, когда Геймана обвиняют в неподобающем поведении. Ранее, в июле 2024 года, подкаст Tortoise Media «Master» уже представил серию свидетельств от пяти женщин, которые утверждали, что стали жертвами его сексуальных домогательств. Четыре из них повторно дали интервью для нового материала.

Среди заявлений выделяется рассказ Скарлетт Павлович, которая работала няней у Геймана и его бывшей жены Аманды Палмер. Павлович утверждает, что в феврале 2022 года писатель напал на нее в Новой Зеландии, в джакузи на заднем дворе. Также Павлович заявляет, что подверглась нападению в гостиничном номере, где, по ее словам, Гейман залез под одеяло и домогался ее, пока его сын находился в той же комнате и играл на планшете. Представители писателя назвали эти обвинения «ложными и отвратительными», подчеркнув, что они категорически не соответствуют действительности.

Как сообщается, еще один случай, описанный в статье, относится к 1990-м годам. Женщина, которая скрывается под псевдонимом Бренда, рассказала, что встретила Геймана на автограф-сессии, а через несколько лет у них произошел сексуальный контакт на конвенте ужасов. По ее словам, писатель настаивал, чтобы она называла его «мастером», и его поведение казалось ей «ритуалом», который совершенно не учитывал ее мнение или желания.

В начале 2023 года в полицию был подан официальный рапорт о нападении Геймана, но расследование было прекращено. Представители писателя утверждают, что все упомянутые случаи были «взаимно согласованными».

Новый виток скандала вызывает вопросы не только о репутации Геймана, но и о будущих экранизациях его работ. В числе ожидаемых проектов — второй сезон «Песочного человека» на Netflix, мини-сериал «Мальчики Ананси» на Amazon и заключительная серия «Благих знамений». Представители стриминговых платформ пока не дали официальных комментариев о статусе этих проектов.

Гейман, чей вклад в литературу и киноиндустрию трудно переоценить, написал сценарии для таких проектов, как «Звездная пыль», «Доктор Кто», «Зеркальная маска» и «Беовульф». Однако нынешний скандал затмевает его творческое наследие и может повлиять на дальнейшую карьеру.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова