Dark Horse Comics отказывается от публикации Нила Геймана на фоне обвинений в насилии

Решение было принято после появления новых обвинений в сексуальном насилии в адрес всемирно известного автора

Издательство Dark Horse Comics объявило о прекращении публикации комикс-адаптаций произведений Нила Геймана, включая серию «Сыновья Ананси», пишет издание The Hollywood Reporter. Решение было принято после появления новых обвинений в сексуальном насилии в адрес всемирно известного автора.

Две недели назад журнал New York Magazine опубликовал статью, в которой восемь женщин выдвинули новые обвинения против Геймана. Эти заявления последовали за июльским эпизодом подкаста Master, в котором пятеро женщин описали предполагаемые случаи насилия. Четыре из них подтвердили свои истории в материале New York Magazine.

Гейман категорически отверг обвинения, заявив через своего представителя и в личном блоге, что его отношения с обвинительницами были исключительно «по обоюдному согласию». В своем заявлении он также сказал, что «мог бы и должен был вести себя лучше» и что был «эмоционально недоступен и эгоистичен».

Реальное время / realnoevremya.ru

Серия комиксов «Сыновья Ананси», основанная на одноименных романах Геймана, была одной из самых ожидаемых новинок издательства. Тем не менее Amazon продолжает работу над телевизионной адаптацией книги, где одну из ролей играет Вупи Голдберг. Премьера шоу пока запланирована на конец года.

Параллельно Netflix завершает съемки второго сезона «Песочного человека» — еще одной экранизации произведения Геймана. Комментариев от стримингового гиганта пока не поступило. Что касается других проектов автора, третий сезон сериала «Благие знамения» от Prime Video завершится 90-минутным эпизодом, в котором Гейман не участвует. Производство фильма по книге «История с кладбищем», запланированное Disney, приостановлено.

Решение Dark Horse Comics стало одним из первых крупных последствий обвинений, связанных с Гейманом. Эксперты отмечают, что такие шаги со стороны издателей свидетельствуют о все более жестком подходе индустрии к вопросам этики и репутации авторов. Однако будущее других экранизаций Геймана, на которые уже потрачены значительные бюджеты, остается под вопросом.

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Екатерина Петрова