Бывшая няня сына Нила Геймана подала на него в суд за сексуальное насилие и требует 1 млн долларов

Скарлетт Павлович обвинила писателя в сексуализированном насилии, принуждении и экономической зависимости

Британский писатель Нил Гейман оказался в центре громкого судебного разбирательства. Скарлетт Павлович, которая раньше работала у Геймана няней, подала против него иск в федеральный суд США. Она обвинила его в сексуализированном насилии, принуждении и экономической зависимости. В иске также фигурирует музыкант, писательница и бывшая жена Геймана, Аманда Палмер. По словам истицы, Палмер сыграла ключевую роль в том, что Павлович оказалась в зависимости от Геймана, и не предупредила о возможной опасности.

Скарлетт Павлович утверждает, что начала работать в семье Геймана и Палмер в 2022 году, ухаживая за их сыном. По ее словам, в этот период писатель неоднократно подвергал ее сексуальному насилию, а супруги намеренно удерживали ее без оплаты, фактически превращая в «экономическую заложницу». В иске подробно описаны случаи насилия, а также утверждается, что Гейман требовал называть его «хозяином» и относился к Павлович как к «рабыне». Женщина требует в качестве компенсации не менее 1 млн долларов за физический, эмоциональный и психологический ущерб, а также утраченные карьерные возможности.

Широкая огласка истории началась в июле 2024 года, когда два первых заявления против Геймана прозвучали в подкасте британского издания Tortoise. В январе 2025-го стало известно, что число пострадавших увеличилось до восьми. Тогда же американское издание The New York Magazine опубликовало расследование, где Павлович впервые открыто рассказала свою историю. Сам писатель категорически отвергает обвинения, заявляя, что все его сексуальные отношения были исключительно по обоюдному согласию.

Последствия скандала уже сказываются на карьере Геймана. Издательства W.W. Norton и Dark Horse прекратили сотрудничество с ним, отменив выпуск комиксов по мотивам его произведений. HarperCollins, его основной издатель в США, не планирует выпуск новых книг Геймана. DC Comics аннулировало заказы на переиздание культового выпуска «Песочный человек #8» и пока не комментирует будущее запланированного на сентябрь релиза Death в рамках серии Compact Comics. Кинокомпании тоже принимают меры: Prime Video заявила о сокращении третьего сезона «Благих знамений», а Disney заморозила экранизацию одного из романов писателя.

Агентство Casarotto Ramsay, представлявшее Геймана в Великобритании, исключило его из списка клиентов. Однако его американские представители, включая литературного агента и менеджера по публичным выступлениям, пока не сделали официальных заявлений.

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Екатерина Петрова