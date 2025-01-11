В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были установлены для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.



Также в 15.00 ограничения ввели в аэропорту Казани.

Напомним, сегодня с 8.00 были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани, с 08.30 в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ограничения были сняты.

Анастасия Фартыгина