В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были установлены для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее, с 8.00, были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани, с 08.30 в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ограничения были сняты.

В период действия предыдущих ограничений два самолета, выполнявшие рейсы в Казань, были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Уфе. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасных условий полетов, что остается главным приоритетом.

Анастасия Фартыгина