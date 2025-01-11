В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности
В аэропорту Казани, а также в Нижнекамске и Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что остается главным приоритетом.
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