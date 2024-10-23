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Назначена дата выборов президента Беларуси

10:45, 23.10.2024
Назначена дата выборов президента Беларуси
Фото: скриншот с видео studio ROMB

Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Это решение приняли на заседании палаты представителей Национального собрания республики. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА.

На данный момент действующий президент страны — Александр Лукашенко, он является первым и пока единственным президентом Беларуси, верховным главнокомандующим вооруженными силами страны (фактически занимает пост с 20 июля 1994 года). Принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годов.

Напомним, Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС сегодня, 23 октября. Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика рассчитывает на получение статуса страны-партнера БРИКС, видя в этом первый шаг к полноценному членству.

Дарья Пузикова

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