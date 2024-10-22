Белоруссия надеется стать страной-партнером БРИКС, а затем полноправным членом

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика рассчитывает на получение статуса страны-партнера БРИКС, видя в этом первый шаг к полноценному членству.

Минск подал заявку на вступление в БРИКС в прошлом году. Несмотря на то что страны БРИКС решили пока не принимать новых членов, Россия пообещала продвигать получение Белоруссией статуса страны-партнера.

Рыженков отметил, что Беларусь поддерживает усилия России по созданию системы расчетов в рамках БРИКС, видя в этом возможность снизить зависимость от Запада и создать честную конкуренцию.

Помимо этого, Беларусь готова делиться своим опытом в области сельского хозяйства с другими странами БРИКС, помогая решать вопросы глобальной продовольственной безопасности.

На данный момент в БРИКС рассматривают заявки 15 государств в качестве партнеров. «На саммите в Казани мы узнаем, кто стал новым членом, а кто — стратегическим партнером. Кроме того, будет объявлено о новых совместных проектах», — прогнозируют эксперты. Об этом подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина