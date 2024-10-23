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Александр Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС

10:19, 23.10.2024
Александр Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС сегодня, 23 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика рассчитывает на получение статуса страны-партнера БРИКС, видя в этом первый шаг к полноценному членству.

Минск подал заявку на вступление в объединение в прошлом году. Несмотря на то, что страны БРИКС решили пока не принимать новых членов, Россия пообещала помочь в получении Белоруссией статуса страны-партнера.

Рената Валеева

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