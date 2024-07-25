Новости общества

19:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В сквере возле железнодорожного вокзала Казань-2 установили скамейки и урны

18:19, 25.07.2024
В сквере возле железнодорожного вокзала Казань-2 установили скамейки и урны
Фото: взято с сайта kzn.ru

В рамках благоустройства второй очереди общественного пространства в сквере вблизи железнодорожного вокзала Казань-2 появились 45 малых архитектурных форм — скамейки и урны, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.

Для удобства жителей и гостей города в сквере установили 30 скамеек со спинками и без них. Вдоль дорожек появились 15 вместительных бетонных урн. Работы по благоустройству продолжаются: на следующей неделе в пространстве появится навигация.

Напомним, перед укладкой тротуарной плитки на площади 3 тыс. кв. м были проанализированы пешеходные маршруты. Впервые в сквере применят необычную навигацию: 24 указателя, направляющих к вокзалу, метро или автобусной остановке, вмонтируют прямо в плитку.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также