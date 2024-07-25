В сквере возле железнодорожного вокзала Казань-2 установили скамейки и урны
В рамках благоустройства второй очереди общественного пространства в сквере вблизи железнодорожного вокзала Казань-2 появились 45 малых архитектурных форм — скамейки и урны, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.
Для удобства жителей и гостей города в сквере установили 30 скамеек со спинками и без них. Вдоль дорожек появились 15 вместительных бетонных урн. Работы по благоустройству продолжаются: на следующей неделе в пространстве появится навигация.
Напомним, перед укладкой тротуарной плитки на площади 3 тыс. кв. м были проанализированы пешеходные маршруты. Впервые в сквере применят необычную навигацию: 24 указателя, направляющих к вокзалу, метро или автобусной остановке, вмонтируют прямо в плитку.
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