В Казани на улице Серова высадят более 14 тысяч деревьев, кустарников и многолетников

Фото: Реальное время

В Казани на улице Серова высадят более 14 тысяч деревьев, кустарников и других растений. Для посадки подготовлена плодородная почва, позже рядом сформируют лунки для засыпки древесной щепы.

В общественном месте высадят 175 деревьев, 2 476 кустарников и более 13 тысяч многолетних растений. Для посадки были выбраны березы, черемуха красная и белая, клен, рябина, несколько видов спиреи, можжевельник и еще 17 видов многолетников.

Стоит подчеркнуть, что на благоустройство бульвара на улице Серова выделили рекордные 320 млн рублей. В этом году также будут благоустроены Большое Чайковое озеро (115 млн рублей), сквер перед железнодорожным вокзалом станции Восстание-Пассажирская (110,6 млн), сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан (99 млн) и парк Петрова (30 млн).