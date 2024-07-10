В Казани началось благоустройство территории Большого Чайкового озера

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Рабочие приступили к благоустройству территории Большого Чайкого озера в Казани, сообщает мэрия. Первые мероприятия развернулись вдали от водоема, где расположится павильон с кофейней и общественным туалетом. Параллельно ведется подготовка инженерных сетей, расчистка береговой территории для обустройства пирсов.



На природной территории обитают чайки, кряквы, крачки и другие представители водной фауны. По совету экологов рабочие дождались окончания периода гнездования птиц и только тогда начали приближаться к озеру.

Как отметил замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Татарстана Дмитрий Иванов, в этом году весна наступила раньше обычного, поэтому к концу июня период гнездования у чайковых и других обитающих здесь видов птиц фактически завершился.

— Исходя из этого, мы считаем возможным начать благоустройство береговой линии озера с учетом того, что эти мероприятия будут максимально щадящими. Птицы не покинут места обитания до осени, это также следует учесть при проведении строительных работ, — пояснил спикер.

Он добавил, что старт благоустройства сейчас существенно снижает фактор беспокойства и негативного воздействия на птиц и других обитателей водоема и прибрежной зоны. Это максимально приемлемый путь разрешения возможного конфликта между человеком и природой на этой территории.

Запланированные работы не будут затрагивать основную акваторию озера и не нарушат его прибрежную защитную зону. Осенью казанцы смогут получить новую территорию для отдыха и изучения растений, птиц, ондатр, бобров в их естественной среде. Работы охватят участок площадью 2,1 га позади автосалона — от горбольницы №7 вдоль перинатального центра. В парке появятся пирсы, освещенные дорожки, скамьи для отдыха и павильон-кофейня.