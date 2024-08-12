В Казани к 10 октября у нового здания театра Камала появится парк

В Казани к 10 октября завершится строительство парка у нового здания Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала, сообщил сегодня заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Парк расположится рядом с набережной озера Кабан и будет включать в себя театральную площадь перед центральным входом в театр, сад с зонами отдыха, амфитеатр, событийную площадку и пирс с доступом к воде.

Особое внимание уделено озеленению территории. К 1 сентября начнется высадка деревьев, которые должны создать «театральный лес», являющийся продолжением набережной озера Кабан.

Напомним, что новое здание театра им. Камала окружат парком и набережной, а также на территории разместят событийную площадку и амфитеатр. Работы по благоустройству парка вокруг театра Камала выполнены на четверть, на данный момент проведены подготовительные работы, демонтаж существующих дорожек и ограждений, монтаж металлокаркаса пирса.



Анастасия Фартыгина