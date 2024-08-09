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В Казани на пересечении улиц Назарбаева и Хади Такташа КАМАЗ столкнулся с автомобилем

16:58, 09.08.2024

Сегодня в Казани на пересечении улиц Назарбаева и Хади Такташа КАМАЗ столкнулся с машиной марки «Форд». В результате происшествия пострадал водитель легкового автомобиля, однако от госпитализации он отказался, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани.

По сообщению пресс-службы, авария произошла в результате выезда КАМАЗа на запрещающий сигнал светофора и поворота водителя «Форда» налево с крайней правой полосы. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, с 8 по 17 августа в Татарстане пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на предотвращение ДТП с участием водителей автобусов и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.

Разиль Самигуллин

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Происшествия Татарстан

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