ГАИ Татарстана проведет рейд по автобусам
С 8 по 17 августа в Татарстане пройдет профилактическое мероприятие «Автобус».
Оно направлено на предотвращение ДТП с участием водителей автобусов и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.
По информации Управления ГАИ по Казани, за первые семь месяцев текущего года в Татарстане произошло 48 ДТП по вине водителей автобусов, в которых погибли два человека и еще 55 получили ранения.
Несколько дней назад на 771-м километре автотрассы М-7 Москва — Уфа автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В этой аварии виновным признан водитель автобуса — он не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в грузовик, который двигался впереди.
Госавтоинспекция МВД по республике призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах.
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