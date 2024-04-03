На границе Татарстана и Башкирии затопило мост, связывающий две республики

В Азнакаевском районе недалеко от села Тумутук затопило мост через реку Ик, который связывает Татарстан и Башкирию. Из-за подтопления проезд полностью перекрыт и водители вынуждены искать альтернативные пути.

Заместитель руководителя исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Рамис Ханнанов прокомментировал ситуацию.

— В связи с резким потеплением в этом году с полей стекает большое количество воды. Из-за этого уровень рек в районе поднимается. Было принято решение о закрытии моста. Населению рекомендуется выбрать маршруты таким образом, чтобы проехать через муслюмовский или октябрьский мосты, — отметил замруководителя.

Ханнанов также сообщил, что в районе проведены противопаводковые мероприятия. Все водопропускные трубы прочищены, задвижки на гидротехнических сооружениях открыты. Также созданы бригады, готовые провести противоаварийные мероприятия, сообщила ГТРК «Татарстан».

Ранее глава Минтранса Фарит Ханифов заявил, что все людские и материальные ресурсы подготовлены. Перешли на круглосуточное дежурство. Понятно, что обязательно будут и чрезвычайные ситуации. «Наша задача — вовремя отреагировать», — добавил он.



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Олег Исаков