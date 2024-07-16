СМИ: Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами
Украинские власти намерены урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание The New York Times.
Газета пишет, что Киев уже разрабатывает план прекращения боевых действий.
— Поскольку конфликт продолжается уже два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров, — говорится в материале.
Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. После этого Орбан отправился в Китай, а оттуда в Вашингтон. По итогам переговоров он отправил лидерам стран ЕС план урегулирования украинского конфликта.
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