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СМИ: Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами

13:05, 16.07.2024
СМИ: Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами
Фото: Динар Фатыхов

Украинские власти намерены урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание The New York Times.

Газета пишет, что Киев уже разрабатывает план прекращения боевых действий.

— Поскольку конфликт продолжается уже два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров, — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. После этого Орбан отправился в Китай, а оттуда в Вашингтон. По итогам переговоров он отправил лидерам стран ЕС план урегулирования украинского конфликта.

Олег Исаков

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