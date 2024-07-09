«В подельниках — организаторы проституции»: в Казани начинается суд над экс-прокурором Куповым

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс по коррупционному делу экс-начальника отдела прокуратуры РТ Алия Купова. Кроме получения взятки айфоном, его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений, а также в двух эпизодах воспрепятствования деятельности следствия, передает журналист «Реального времени».



По этому же делу к ответственности привлекаются еще двое — Артем Мясников и Евгения Покровская. Обоим инкриминируют организацию подпольного борделя, а Покровской еще и посредничество взятке айфоном, покушение на мошенничество и создание помех следствию.

По данным «Реального времени», вину фигуранты не признают.

Напомним, прошлым летом Алия Купова уволили с поста начальника отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана — по результатам служебной проверки. В надзорном ведомстве усматривали в действиях коллеги состав превышения полномочий, однако Следком возбудил дело о получении взятки. 29 августа 2023-го Советский суд Казани санкционировал арест обвиняемого, на тот момент — сына прокурора Нижнекамска Ольги Куповой.

Версию следствия по первому эпизоду силовики на старте расследования излагали так: в мае 2023 года, ко дню своего рождения, Алий Купов получил через свою знакомую Покровскую взятку в виде «Айфона» стоимостью 110 тысяч рублей. Телефон был передан в обмен на незаконную услугу — помощь в возврате работниками следствия отдела полиции «Вишневский» телефонов фигурантки дела о наркотиках Сукиасян. Телефоны эти ранее были признаны вещдоками по делу и содержали в себе данные о целом букете иных наркоэпизодов. В данный момент их владелица и взяткодатель находится под стражей по обвинению в серии покушений на наркосбыт. Сам Купов вину отрицал, уверяя — телефон был подарком.

В ходе расследования дела появились основания для обвинений в помехах предварительному следствию и превышении полномочий из корыстных и иных побуждений.

О сегодняшнем заседании с элементами свидания и попыткой закрыть процесс — в репортаже «Реального времени».